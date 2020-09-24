Зухвале "викрадення" полковника ЗСУ в Сумах виявилося навчаннями
Юрій Полоус нібито зник о 2:00 24 вересня
Згодом стало відомо, що це було лише відпрацювання легенди
Військові тренувалися взаємодіяти з іншими силовиками
Гучне "викрадення" у Сумах командира 117 бригади територіальної оборони, полковника Юрія Полоуса виявилося навчаннями військових.
Як пише АрміяInform, це підтвердив начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник. За його словами, таке "викрадення" було використане як ввідна та одна з легенд навчань.
Їхньою метою було відпрацювання дій військових у подібних ситуаціях та координація з іншими силовими структурами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
повідомлялося, що шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю в ніч проти 24 вересня через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету.
Там вони нібито пішли до кімнати Полоуса та викрали його. Джерела стверджували, що чоловіка зв'язали і повезли в невідомому напрямку.
Нагадаємо, у Бучі Київської області 16 вересня двоє зловмисників насильно посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку.
Крім того, у Голосіївському районі Києва у дворі житлового будинку пізно ввечері 26 серпня ще одного чоловіка силоміць заштовхали в авто. Згодом стало відомо, що це була операція спецслужбі із затримання.