Зухвале "викрадення" полковника ЗСУ в Сумах виявилося навчаннями

Гучне "викрадення" у Сумах командира 117 бригади територіальної оборони, полковника Юрія Полоуса виявилося навчаннями військових.

Як пише АрміяInform, це підтвердив начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник. За його словами, таке "викрадення" було використане як ввідна та одна з легенд навчань.

Їхньою метою було відпрацювання дій військових у подібних ситуаціях та координація з іншими силовими структурами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: