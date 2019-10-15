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15 жовтня • оновлено в 07:48
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/ Розслідування

ЗСУ зупинили: сплив скандальний нюанс захоплення Криму

11.1т Читати матеріал російською

Україна могла б відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією в 2014 році.

Про це заявив колишній глава Генштабу Віктор Муженко, повідомляє "24 канал". За його словами, Генштабу дали команду зупинити збройну відсіч.

"У ситуації, яка склалася в кінці лютого (2014 року – ред.), Генеральний штаб вважав за потрібне відреагувати на це з застосуванням Збройних сил. Були відповідні плани, рішення і розпорядження. І вони 28 числа почали реалізацію", – зазначив Муженко.

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Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план став реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.

"Я і зараз вважаю, що у нас був шанс відстояти чималу частину північного Криму. І це б не дало можливості провести росіянам в Криму псевдореферендум", – підкреслив Муженко.

Захоплення Криму

Захоплення Криму

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив з важливою заявою про Донбас і Крим

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Тема
Анексія Криму
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
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Политика Другая
Политика Другая
Крымские должны понимать что несменяемость власти в РФ это не навеки.Россия потихоньку меняется изнутри из за Шиеса и т.п конфликтов
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0
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А еще доблестные ВСУ могли захватить Альфа Центавра! Но их вовремя остановили ... врачи!
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4
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Бойцы вспоминали минувшие дни, и битвы, что вместе просрали они
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5
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