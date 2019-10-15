ЗСУ зупинили: сплив скандальний нюанс захоплення Криму

Україна могла б відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією в 2014 році.

Про це заявив колишній глава Генштабу Віктор Муженко, повідомляє "24 канал". За його словами, Генштабу дали команду зупинити збройну відсіч.

"У ситуації, яка склалася в кінці лютого (2014 року – ред.), Генеральний штаб вважав за потрібне відреагувати на це з застосуванням Збройних сил. Були відповідні плани, рішення і розпорядження. І вони 28 числа почали реалізацію", – зазначив Муженко.

Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план став реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.

"Я і зараз вважаю, що у нас був шанс відстояти чималу частину північного Криму. І це б не дало можливості провести росіянам в Криму псевдореферендум", – підкреслив Муженко.

Захоплення Криму УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив з важливою заявою про Донбас і Крим

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал