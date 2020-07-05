ЗСУ потужним ударом зупинили провокації окупантів на Донбасі, – штаб ООС

На Донбасі в неділю, 5 липня, озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Втрат у рядах Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

"Утримуючи позиції і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Карта ООС

Уточнюється, що на світанку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлопіля, терористи відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

Згодом противник активізувався в передмісті Мар'їнки. Недалеко від цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли українські оборонні укріплення з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутору Вільний.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст показав осколок від снаряда, який був випущений із російської 122-мм гаубиці по позиціях Збройних сил України.