ЗСУ знищили вогневу точку терористів з квадрокоптера: з'явилося відео

Розслідування 15:07, 21.06.2020 Оновлено: 15:10, 21.06.2020

Збройні сили України завдали удару по вогневій точці терористів на Донбасі.

Як повідомила в Facebook волонтер Юлія Толмачова, снаряд був скинутий з квадрокоптера (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, на фронті дуже потрібні ще два квадрокоптери "Mavic Zoom" і "Фантом 4".

"Спасибі кожному, хто продовжує допомагати з початку війни... Ваші гроші підуть на добру справу", – написала Толмачова.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ підірвали вантажівку терористів з боєприпасами і мінометами.

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