Окупанти втратили дорогу систему відеоспостереження на Донбасі: ЗСУ показали видовищний постріл

Дарина Дурова Розслідування 23:18, 1.07.2020 Оновлено: 23:38, 1.07.2020

Українські військові знищили дорогу систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.

Відповідним відео на сторінці у Facebook поділилася пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, бійці якої і здійснили точний постріл (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Камеру й антену терористи встановили на опорі лінії електропередач у районі Світлодарської дуги.

Вишка, де встановлена система.
Скрін відео
Камера.
Скрін відео

У ЗСУ розповіли, що камера дозволяла противнику супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які недавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня один воїн Збройних сил України отримав бойове травмування в зоні ООС. За добу найманці Росії чотири рази порушили режим припинення вогню.

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