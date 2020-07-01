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Окупанти втратили дорогу систему відеоспостереження на Донбасі: ЗСУ показали видовищний постріл

Дарина Дурова
Розслідування
3,3 т.
ЗСУ знищили систему відеоспостереження

ЗСУ знищили систему відеоспостереження. скрін відео

Українські військові знищили дорогу систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.

Відповідним відео на сторінці у Facebook поділилася пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, бійці якої і здійснили точний постріл (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Камеру й антену терористи встановили на опорі лінії електропередач у районі Світлодарської дуги.

Вишка, де встановлена система.

Вишка, де встановлена система. Скрін відео

Камера.

Камера. Скрін відео

У ЗСУ розповіли, що камера дозволяла противнику супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які недавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня один воїн Збройних сил України отримав бойове травмування в зоні ООС. За добу найманці Росії чотири рази порушили режим припинення вогню.

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