Окупанти втратили дорогу систему відеоспостереження на Донбасі: ЗСУ показали видовищний постріл

Українські військові знищили дорогу систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.

Відповідним відео на сторінці у Facebook поділилася пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, бійці якої і здійснили точний постріл (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Камеру й антену терористи встановили на опорі лінії електропередач у районі Світлодарської дуги.

Вишка, де встановлена система. Скрін відео

Камера. Скрін відео

У ЗСУ розповіли, що камера дозволяла противнику супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які недавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня один воїн Збройних сил України отримав бойове травмування в зоні ООС. За добу найманці Росії чотири рази порушили режим припинення вогню.