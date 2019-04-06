ЗСУ знищили позицію терористів на Донбасі: відео "шедеврального" пострілу

На Донбасі воїни Об'єднаних сил знищили позицію терористів. Також було ліквідовано ворожого кулеметника.

Інцидент трапився ще на початку березня, однак відео тільки зараз показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Воїни із бойової групи К-2 54 ОМБр зробили феєричний "страйк", результатом якого є ліквідація кулеметника і позиції російсько-окупаційних військ. Це відео з шедевральним пострілом трохи загубилося, але я вирішив що ви повинні побачити майстерність наших воїнів!" – пояснив він.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в 7 омсбр терористів "ДНР" бойовик вбив двох своїх товаришів по службі після розпиття спиртних напоїв, а потім наклав на себе руки.

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