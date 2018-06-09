ЗСУ змусили "Л/ДНР" припинити вогонь: поранено більше 10 терористів

Українські захисники на Донбасі (зокрема, в Маріуполі) змусили терористів припинити провокаційні обстріли.

У цілому, 8 червня інтенсивні бойові дії тривали на луганському і маріупольському напрямках. Російсько-окупаційні війська 38 раз порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, передає прес-центр ООС.

За добу трьох окупантів знищено і 16 отримали поранення.

Найбільш напружена обстановка була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське. Поряд зі стрілецькою зброєю і гранатометами, окупанти під прикриттям 120 мм і 82 мм мінометів намагалися витіснити наші підрозділи зі своїх вогневих позицій і поліпшити своє тактичне положення.

"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися у глибину нашої оборони залишалися нереалізованими. У ході боїв за населений пункт Кримське троє наших захисників отримали поранення", - сказано в повідомленні.

На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне і Широкино активні бойові дії почалися близько 18:00. Протягом майже двох годин противник вів вогонь із мінометів 120 калібру. У ході обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Снайперський вогонь противник вів у районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами загроза була швидко ліквідована.

Під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках були поранені ще двоє наших захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня терористи на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів і намагалися прорватися всередину території, проте українські військові утримали свої позиції. Противник зазнав втрат.