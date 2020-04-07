Воїни ЗСУ попередили російських окупантів про те, що стрілятимуть на уражерння в разі спроб проникнення на позиції ОС. Також захисники розповіли про посилення обстрілів української армії з боку терористів.

За словами військових, у загарбників постійно поповнюється кількість важкої техніки, яка прибуває на Донбас з Росії. Про військові будні солдати ЗСУ розповіли в сюжеті, яким поділився волонтерський фонд "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нормально б'ють, там не трактористи і шахтарі. Одразу видно, що це російська армія. Звідки у шахтарів техніка російська? Тут же ночами заходить, чутно, воно реве. Чути, як виходить з капонірів важка техніка, БМП, колісна техніка виїжджає. Ну які вони шахтарі? Пора перестати вірити в казки", – кажуть українські воїни.

Воїн ЗСУ Скріншот відео

Захисники відзначають, що зараз ситуація на передовій значно загострилася, оскільки у бойовиків щойно пройшла ротація.

"За їх діями видно: почали по-іншому обстрілювати нас, змінилися вогневі точки, вони багато копають вдень і, коли вечоріє, починають обстрілювати нас по всіх позиціях. Але якщо вони підуть в наш бік, тут квиток в одну сторону", – озвучили військові жорстке попередження окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня російські терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна". Окупанти скинули з безпілотника снаряд, який впав в метрі від автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав.

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