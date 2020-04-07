Головна Новини
7 квітня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ЗСУ жорстко відповіли на підступні обстріли росіян: отримаєте квиток в один кінець

1.3т
Читати матеріал російською

Воїни ЗСУ попередили російських окупантів про те, що стрілятимуть на уражерння в разі спроб проникнення на позиції ОС. Також захисники розповіли про посилення обстрілів української армії з боку терористів.

За словами військових, у загарбників постійно поповнюється кількість важкої техніки, яка прибуває на Донбас з Росії. Про військові будні солдати ЗСУ розповіли в сюжеті, яким поділився волонтерський фонд "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нормально б'ють, там не трактористи і шахтарі. Одразу видно, що це російська армія. Звідки у шахтарів техніка російська? Тут же ночами заходить, чутно, воно реве. Чути, як виходить з капонірів важка техніка, БМП, колісна техніка виїжджає. Ну які вони шахтарі? Пора перестати вірити в казки", – кажуть українські воїни.

Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Скріншот відео

Захисники відзначають, що зараз ситуація на передовій значно загострилася, оскільки у бойовиків щойно пройшла ротація.

"За їх діями видно: почали по-іншому обстрілювати нас, змінилися вогневі точки, вони багато копають вдень і, коли вечоріє, починають обстрілювати нас по всіх позиціях. Але якщо вони підуть в наш бік, тут квиток в одну сторону", – озвучили військові жорстке попередження окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня російські терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна". Окупанти скинули з безпілотника снаряд, який впав в метрі від автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Опять грозные ykpoвoяkи с перепугу друг друга nepecтpeляют
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
За шесть лет,можно медведя на велосипеде научить ездить. А шахтера воевать на турчиновских фронтах нельзя обучить? Лжет вояка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги