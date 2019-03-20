ЗСУ жорстко розправилися з "Л/ДНР" на Донбасі: є вбиті і поранені

Троє окупантів були знищені, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 19 березня.

Також вогнем із протитанкового ракетного комплексу була знищена одиниця військової автомобільної техніки супротивника. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 19 березня терористи сім разів порушили режим припинення вогню, воночас шість разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв із великокаліберних кулеметів захисників міста Мар'їнка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій", — зазначили в ОС.

Під обстріл потрапили позиції в районі Новолуганського, Новотошківського, Кримського та Новоолександрівки.

З початку цієї доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Лебединське. Один український воїн був поранений.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ відповіли "Л/ДНР" за кривавий понеділок на Донбасі.

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