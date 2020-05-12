ЗСУ покарали найманців Росії на Донбасі: є вбиті й поранені

Військовослужбовці ЗСУ 11 травня дали гідну відсіч збройним формуванням Росії, які шість разів обстріляли їхні позиції на Донбасі, знищивши одного російського окупанта та ще двох поранивши.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. Підкреслюється, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Хоча минулої доби противник вкотре обстріляв позиції Об’єднаних сил із гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Так, більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Павлополя та Авдіївки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в околицях Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля Старогнатівки – з озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь двічі:

поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поряд із Південним – з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас від початку 12 травня російські окупанти вже відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність", – йдеться у повідомленні.

На щастя, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові бойовою групою К-2 54-ї ОМБр знищили вогневі позиції російських окупаційних військ на Донбасі.

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