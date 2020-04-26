ЗСУ жорстко покарали найманців Путіна на Донбасі: окупанти рахують масштабні втрати
Збройні формування Російської Федерації 25 квітня вдалися до 16 обстрілів Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення.
Однак у відповідь наші військовослужбовці знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так, 12 порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
тричі біля Авдіївки – з мінометів 120-го калібру 12 мін та мінометів 82-го калібру – 9 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд із Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета;
біля Пісок – зі станкового протитанкового гранатомета;
по околицях Широкиного – з мінометів 120 калібру – 24 міни;
неподалік Водяного – з мінометів 82-калібру – 46 мін.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли:
біля Новоолександрівки та Попасної – зі 120-мм мінометів – 29 мін;
поряд із Оріховим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування на Донбасі безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Усі спроби загарбників за допомогою зброї дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник із озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 – поряд із Широкиним.
За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.