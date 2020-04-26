ЗСУ жорстко покарали найманців Путіна на Донбасі: окупанти рахують масштабні втрати

Збройні формування Російської Федерації 25 квітня вдалися до 16 обстрілів Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення.

Однак у відповідь наші військовослужбовці знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, 12 порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

тричі біля Авдіївки – з мінометів 120-го калібру 12 мін та мінометів 82-го калібру – 9 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Лебединським – з автоматичного станкового гранатомета;

біля Пісок – зі станкового протитанкового гранатомета;

по околицях Широкиного – з мінометів 120 калібру – 24 міни;

неподалік Водяного – з мінометів 82-калібру – 46 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли:

біля Новоолександрівки та Попасної – зі 120-мм мінометів – 29 мін;

поряд із Оріховим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування на Донбасі безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Усі спроби загарбників за допомогою зброї дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 25 квітня mediarnbo.org

Зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник із озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 – поряд із Широкиним.

За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

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