Їх там немає? ЗСУ отримали ще один доказ проти Путіна. Фото

На Світлодарському напрямку в зоні ООС українські військові збили безпілотник "Застава Bird Eye 400", який був виготовлений у Росії.

Це сталося в неділю, 5 квітня, повідомляється на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил.

Колаж

Збитий на Донбасі російський БЛА facebook.com/pressjfo.news

Відомо, що вартість такого апарата становить близько двох мільйонів доларів. У РФ його виробляють із 2012 року.

"Цей факт ще раз підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України", – підкреслюється в повідомленні.

Збитий на Донбасі російський БЛА facebook.com/pressjfo.news

Збитий на Донбасі російський БЛА facebook.com/pressjfo.news

Збитий на Донбасі російський БЛА facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, у результаті чого отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил України.

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