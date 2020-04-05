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6 квітня • оновлено в 00:48
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ЗСУ збили на Донбасі російський безпілотник. Фото

1.5т
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На Світлодарському напрямку в зоні ООС українські військові збили безпілотник "Застава Bird Eye 400", який був виготовлений у Росії.

Це сталося в неділю, 5 квітня, повідомляється на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил.

Їх там немає? ЗСУ отримали ще один доказ проти Путіна. Фото

Колаж

Збитий на Донбасі російський БЛА

Збитий на Донбасі російський БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Відомо, що вартість такого апарата становить близько двох мільйонів доларів. У РФ його виробляють із 2012 року.

"Цей факт ще раз підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України", – підкреслюється в повідомленні.

Збитий на Донбасі російський БЛА

Збитий на Донбасі російський БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Збитий на Донбасі російський БЛА

Збитий на Донбасі російський БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Збитий на Донбасі російський БЛА

Збитий на Донбасі російський БЛА

facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, у результаті чого отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил України.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини ЛНР Новини ДНР Новини Донбасу ООС Збройні сили України фотографии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине всё вооружение советское, это значит что в ООС воюют советские люди
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не совсем понимаю логику, если честно. То есть, если завтра донеччане собьют состоящий на вооружении ВСУ дрон Bayraktar TB2 турецкого производства, это можно будет считать доказательством непосредственного участия вoopyженных сил Турции в в*йне на востоке Украины?
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2
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Да, ладно! Что же делать? Ведь вы наверное разорвете экономические и дипломатические отношения! Вы же их разорвете?
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