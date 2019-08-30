ЗСУ зазнали втрат: з'явилися деталі жорстких боїв на Донбасі

У п'ятницю, 30 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС. Всього з початку доби терористи 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки, Пікузів, Азова – із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;

- поблизу Новотроїцька у напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів.

Новини Командир ЗСУ вивів Скабєєву потужною промовою

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи здійснили 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новолуганського у напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область).

25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (з 24 і 72-й бригад) отримали поранення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!