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ЗСУ зазнали втрат: з'явилися деталі жорстких боїв на Донбасі

1.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 30 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС. Всього з початку доби терористи 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки, Пікузів, Азова із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;

- поблизу Новотроїцька у напрямку Докучаєвська з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи здійснили 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новолуганського у напрямку Доломітного з гранатометів різних систем.

ЗСУ зазнали втрат: з'явилися деталі жорстких боїв на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 серпня загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область).

  • 25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (з 24 і 72-й бригад) отримали поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
А как хотели?, За дела айдаровские надо отвечать, получите и распишитесь.
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