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19 вересня • оновлено в 09:37
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/ Розслідування

ЗСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

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На Донбасі різко скоротилася кількість обстрілів. За минулу добу терористи 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Водночас жоден український воїн не постраждав.

Новини
Відведення немає, "Л/ДНР" будують позиції: з'явилися тривожні новини з Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Березового – зі стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • біля Майського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

ЗСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ЗСУ потрапили під шквал вогню терористів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Алик Алик
Алик Алик
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ЭТО ЕСЛИ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ
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Дудко Олег
Дудко Олег
Киборги штука полезная. Я возле аэропорта в Донецке нашёл двух разбитых и собрал из них неплохой мотоцикл.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
К вечеру ждемс сколько запислось в небесную CKOTНЮ, а сколько пидoргов на разборку!!!
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