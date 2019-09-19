ЗСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

На Донбасі різко скоротилася кількість обстрілів. За минулу добу терористи 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Водночас жоден український воїн не постраждав.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Березового – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Майського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ЗСУ потрапили під шквал вогню терористів.

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