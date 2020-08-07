ЗСУ засікли підготовку розвідників і снайперів "Л/ДНР" під час перемир'я

Незважаючи на перемир'я, російські терористи на Донбасі продовжують підготовку свого особового складу до провокацій проти ЗСУ.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Головне управління розвідки встановило, що лише з 3 по 7 серпня противником проведені командно-штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, а також збори зі снайперами та розвідниками.

До речі, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначались об’єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях.

Мета усіх цих дій окупантів – підвищення боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК РФ. Саме на цьому зосереджене командування оперативного угруповання російських окупаційних військ в умовах запровадженого режиму припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL: