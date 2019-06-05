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/Розслідування

ЗСУ зайняли ворожі позиції поблизу Водяного: фото доказів агресії Росії

1.4тЧитати матеріал російською

Поблизу населеного пункту Водяне, неподалік Маріуполя, бійці Збройних Сил України зайняли ряд покинутих ворожих позицій, на яких виявили озброєння та амуніцію російського виробництва.

Як повідомив на сторінці в Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, з реді знайденого озброєння - автоматичний гранатомет АГС-17, корпус стріляної реактивної протитанкової гранати РПГ-27 "Таволга".

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Зазначений корпус від реактивної штурмової гранати "Таволга" знайдений на залишених позиціях російсько-терористичних військ в околицях населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

ЗСУ зайняли ворожі позиції поблизу Водяного: фото доказів агресії Росії

Разом з тим, на цьому ж місці виявлено амуніція в характерній для Збройних Сил Російської Федерації камуфляжній забарвленням, а саме: два шолома захисних, бронежилети 6Б45 і 6Б45-1.

ЗСУ зайняли ворожі позиції поблизу Водяного: фото доказів агресії Росії

Крім цього, при пошукових заходах на цьому ж місці разом з вищевказаними предметами виявлений автоматичний гранатомет АГС-17 і стакан касети КПОМ 2 до протипіхотних мін.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань", - написав Лисенко.

Інформації про дату заняття і обставин при яких бойовики покинули позиції - не повідомляється.

ЗСУ зайняли ворожі позиції поблизу Водяного: фото доказів агресії Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня на Донбасі загинули троє військових ЗСУ. Українські воїни знищили одного окупанта і поранили другого.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
війнаДНРЗСУ
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Метр за метром ,и недороссии пи..дець .
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