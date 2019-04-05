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ЗСУ захопили в полон терориста "ДНР": що сталося

3.2тЧитати матеріал російською

Військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі, де йде війна за незалежність України.

Як повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook, 5 квітня приблизно о 01:00 розвідувальна група противника намагалася вийти в тил позицій ЗСУ на Донецькому напрямку.

"Добре організована бойова служба на передній межі й посилена пильність наших бійців, які несуть службу на спостережних постах, дозволили викрити наміри противника", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ захопили в полон терориста "ДНР": що сталося

24 канал

Уточнюється, що під час короткого бою ворог відступив, а член незаконного збройного угруповання був захоплений.

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Полонений — Юрій С., рядовий 100-ї окремої мотострілкової бригади (в/ч 08826).

У штабі зазначили, що терориста допитують співробітники відповідних органів зі складу Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши двох і поранивши трьох окупантів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
пздоболы каклятские уже всех украинцев своим пздежом заебали))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И кто же его террористом признал?! Он военнопленный!!
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