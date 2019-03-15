ЗСУ загнали терористів у кут: у "ДНР" почалася паніка

Серед терористів "ДНР" почалися морально-психологічні проблеми, які відображаються на їх бойовому дусі.

Про це в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук, зазначивши, що терористи панікують через розміщені в мережі відео перемог української армії.

Тимчук розповів, що "військова контррозвідка МДБ ДНР" підготувала доповідну записку командуванню 1-го АК "ДНР" про поточні проблеми в морально-психологічному забезпеченні особового складу частин і підрозділів корпусу.

"У документі, зокрема, зазначається, що розміщені в мережі Інтернет українською стороною відеоматеріали зі знищенням позицій/техніки/особового складу окупантів різко негативно впливають на бойовий дух військовослужбовців 1-го АК "ДНР". Відзначається, що з бойовиками проводяться "роз'яснювальні бесіди" зі спробами переконання, що всі дані відео – "постановочні фейки ЗСУ ", але це особливих результатів не приносять. Командуванню окупантів пропонується звернути особливу увагу на дану проблему і "вжити належних заходів", – зазначив він.

Тимчук підкреслив, що в "ДНР" продовжують фіксуватися серйозні проблеми з комплектуванням бригад і полків терористів.

"Служба понад контракт" для бойовиків і найманців в цих формуваннях (фактичне перебування на службі понад термін, встановленого договором) в середньому досягло 5-6 місяців, в окремих випадках - 7-8 місяців, до моменту "приходу заміни". У зв'язку з чим командири частин і підрозділів констатують різке зниження морально-психологічного стану особового складу, все частіше фіксуються і випадки відкритого висловлення невдоволення", – відмічено в інформації.

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