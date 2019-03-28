ЗСУ взяли Горлівку? В "ДНР" зчинилася паніка

Українські військові увійшли і закріпились в межах міста окупованої терористами Горлівки Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Андрій Шор. За його словами, бійці просунулися вперед, проте він не вказав, на якому саме напрямку це сталося.

"Про те, що ЗСУ закріпилися в межах міста Горлівки, хтось вже писав? Про джерела не питайте", — повідомив він.

Частково слова Шора підтвердив колишній ватажок терористів Ігор Гіркін, повідомивши, що ЗСУ просунулися в "сірій зоні" під Горлівкою на 350 метрів.

"Укро-військові ще посунулися в сірій зоні під Горлівкою. Хваляться, що вже "увійшли у місто". Поки це не так, але посунулися непогано — на відстань 350 метрів від передових позицій "корпусів" (просто по околицях). Зараз там тривають сутички і перестрілки", — опублікували його повідомлення на сторінці "Зведення від ополчення Новоросії" у "Вконтакте".

ЗСУ 24 канал

Також у цьому пабліку з'явилося повідомлення блогера Костянтина Старікова.

"У Горлівці починається паніка. Ніхто не дає жодної інформації, всі мовчать. Від цього паніка лише посилюється. Чому у групі немає нічого, що відбувається зараз у Горлівці? Українські волонтери і пропагандисти у своїх ЗМІ повідомляють, що ЗСУ нібито увійшли у Горлівку і закріпилися в межах міста. З Донецька повідомляють, що укри реально підійшли впритул до Горлівки, що в місті вже паніка серед жителів", — написав він.

За словами блогера, у Донецьку серед жителів ходять чутки, що готуються до здачі Ясинуватої, частини (або повністю) Горлівки і декількох селищ під Донецьком. "З Донецька повідомляють що інформація щодо Горлівки йде від жителів Горлівки по телефонах. Військові цю інформацію офіційно поки не підтверджують", — додав він.

Зі свого боку "глава адміністрації" Горлівки Іван Приходько спростував інформацію про заняття підрозділами ЗСУ частини Горлівки.

"ЗСУ увійшли у межі міста? Це маячня. Виключно бажання військових Києва. У нас все спокійно, територія під контролем військовослужбовців ДНР", — заявив він.

"Представник Управління Народної міліції ДНР" також зазначив, що інформація про просування ЗСУ у бік міста не відповідає дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" злякалися потужної зброї ЗСУ. Дану інформацію підтверджено радіоперехопленням розмов членів незаконних збройних формувань про технічне оснащення наших військових.

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