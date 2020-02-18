ЗСУ втратили позиції поблизу Золотого: подробиці бою

Українські військові втратили частину позицій неподалік від Золотого на Донбасі, де 18 лютого пішли в жорстку атаку збройні формування Російської Федерації, внаслідок чого ЗСУ також зазнали втрат особового складу.

Про це повідомляє ТСН із місця подій, посилаючись на попередні дані військових, а також на слова місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема зазначається, що в результаті атаки найманців РФ на взводний опорний пункт у зоні відповідальності 72-ї бригади українські воїни нібито залишили цю невелику ділянку фронту.

Загострення боїв на Донбасі

"За попередньою інформацією, вона ще перевіряється, удар був настільки потужним – із застосуванням артилерії, великокаліберних кулеметів, мінометів, – що цю невеличку ділянку нашим військовим довелося залишити", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, відомо, що декілька українських воїнів зазнали поранення. Їх госпіталізували у стабільному стані.

"Військові визнають, що початок обстрілів по всій лінії схожий на 2015 рік, коли розстрілюють не опорні пункти, а завдають ударів по квадратах. Українські військові дають відповідь", – наголосили у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок запеклих боїв на Донбасі 18 лютого загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені. У пресцентрі ОТУ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування у районі н. п. Оріхове.

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