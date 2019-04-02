ЗСУ влучним пострілом знищили озброєння "ЛНР": момент потрапив на відео

В районі міста Попасної Луганської області українські воїни розбили позицію терористів "ЛНР" за допомогою протитанкової керованої ракети.

Відповідне відео опублікував у Twitter відомий волонтер Юрій Мисягін. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Успішна операція ЗСУ мала місце в зоні відповідальності 54-ї механізованої бригади.

Скріншот з відео

Він також поділився уривком з розмови піхотинця і воїна, який керував ПТКР.

" – Що там у них стоїть? – "Утьос". Вони по флангу нашому працюють. Там дистанції менше. – Я дивлюся, висота їм дозволяє, щоб "П......" голову підняти не міг. Зараз підсобимо сусідам. Став триногу", – процитував Мисягін.

"Один постріл, один успіх", – прокоментував кадри волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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