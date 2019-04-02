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ЗСУ влучним пострілом знищили озброєння "ЛНР": момент потрапив на відео

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В районі міста Попасної Луганської області українські воїни розбили позицію терористів "ЛНР" за допомогою протитанкової керованої ракети.

Відповідне відео опублікував у Twitter відомий волонтер Юрій Мисягін. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Успішна операція ЗСУ мала місце в зоні відповідальності 54-ї механізованої бригади.

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ЗСУ влучним пострілом знищили озброєння "ЛНР": момент потрапив на відео

Скріншот з відео

Він також поділився уривком з розмови піхотинця і воїна, який керував ПТКР.

" – Що там у них стоїть? – "Утьос". Вони по флангу нашому працюють. Там дистанції менше. – Я дивлюся, висота їм дозволяє, щоб "П......" голову підняти не міг. Зараз підсобимо сусідам. Став триногу", – процитував Мисягін.

"Один постріл, один успіх", – прокоментував кадри волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что интересно, так это то, что скачущему стаду баранов, этого вполне достаточно. Реально, Поголовье Окраины деградировало так, что даже поверит и в этот бред.
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
01.04 Украинская армия сегодня вечером обстреляла из минометов поселки Доломитное и Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В 16:55 ВСУ обстреляли из минометов поселок Доломитное. Всего было выпущено 15 мин калибром 120 мм, — отмечается в сообщении. - Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. А в 17:20 обстрелу с применением мин калибром 120 мм подвергся также поселок Зайцево. На данный момент зафиксированы следующие повреждения: Поселок Гольмовский: - ул. Загородняя, 8 — повреждена детская площадка; - повреждения крыши получили гаражи №23 и №48 в гаражном автокооперативе. Поселок Доломитное: - ул. Железнодорожная, 4 — возгорание летней кухни; - ул. Железнодорожная, 13 — горит дом; - ул. Железнодорожная, 31 — горит дом; - ул. Железнодорожная, 33 — попадание в дом. Характер повреждений уточняется. Поселок Зайцево: - ул. Рыбалко, 208 — прямое попадание в дом. На текущий момент обстрел Зайцево продолжается. По предварительным данным, жертв нет. Более подробная информация уточняется. Также сегодня в 17:15 ВСУ открыли огонь со стороны поселка Новотроицкое в направлении города Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Советская, 20, кв. 6. По предварительным данным, жертв нет. Ранее сообщалось, что ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Михайловка в окрестностях Донецка, выпустив 25 мин калибром 120 мм.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кто видел суслика? А я видел)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, Крым уже освободил, или пока турецкие шаровары пропукивать тренируешься чернявый ариец?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Poroshenko Petro, поц, кончай ацетон нюхать.
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