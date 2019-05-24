ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

Терористи на Донбасі 23 травня 10 разів порушили режим припинення вогню, із них один раз — із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Один український військовий отримав поранення. За даними розвідки, двох бойовиків знищили, ще одного — поранений, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі 112.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС:

Двічі біля населених пунктів Миколаївка і Піски — із протитанкових ракетних комплексів.

Біля села Павлопіль — зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне — зі станкових протитанкових гранатометів.

Двічі в районі міста Авдіївка — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Пищевик — з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції біля населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби, 24 травня, ворог тричі обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

Біля населеного пункту Новотроїцьке — із мінометів калібру 82 мм.

Біля села Лебединське — із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Гнутове — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 22 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!