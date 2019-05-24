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/Розслідування

ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

12.9тЧитати матеріал російською

Терористи на Донбасі 23 травня 10 разів порушили режим припинення вогню, із них один раз — із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Один український військовий отримав поранення. За даними розвідки, двох бойовиків знищили, ще одного — поранений, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

112.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС:

  • Двічі біля населених пунктів Миколаївка і Піски — із протитанкових ракетних комплексів.

  • Біля села Павлопіль — зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

  • Тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

  • Біля населеного пункту Опитне — зі станкових протитанкових гранатометів.

  • Двічі в районі міста Авдіївка — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

  • Біля населеного пункту Пищевик — з автоматичних станкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції біля населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби, 24 травня, ворог тричі обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • Біля населеного пункту Новотроїцьке — із мінометів калібру 82 мм.

  • Біля села Лебединське — із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

  • У районі населеного пункту Гнутове — зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 22 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасімінські домовленості
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
<<обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов>> ----- Из таких систем обычно по бронетехнике стреляют (и попадают!). Значит на передке у хохлов были танки, которых там не должно быть? И наверняка каратели, обожравшись какой-нибудь дряни, опять начали стрелять из этих танков по больницам и школам. Вот и получили в ответ люлей.
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Враг из миномёта выстрелил по карателям. Ответным огнём два миномётчика уничтожено, один ранен. Каким образом и из какого оружия?! И откуда каратели это знают?! Миномёты не ставят на открытой местности на виду у противника! ----- Кастрюлеголовые, хоть чуть-чуть обучите своих тупых пропагандонов военному делу.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Звиняюсь, а миномьет молот - это запрещенное оружие? Тогда, да там был ад!
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