ЗСУ влаштували терористам "Л/ДНР" криваву відповідь: є вбиті і поранені

На Донбасі 28 червня озброєні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, який не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 28 червня трьох окупантів знищили, ще троє були поранені, повідомляє прес-центр ООС.

ЗСУ на Донбасі "24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

біля Опитного – із артилерійських систем калібру 122 мм;

три рази неподалік Авдіївки – із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

тричі біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

два рази неподалік Лебединського – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Піски – із автоматичного гранатомета;

близько Талаківки – із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї

околиці Мар'їнки – із 82 мм міномета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 19 разів:

район населеного пункту Новгородське – з міномета калібру 120 мм;

тричі поблизу Кримського – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

чотири рази близько Новолуганська – із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

чотири рази околиці Південного – із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Майського – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

район населеного пункту Золоте-4 – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

близько Світлодарська – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

околиці Зайцева – із автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Луганського – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Ніжньотепле – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 29 червня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися перші подробиці відведення військ на Донбасі.

У Росії звинуватили владу України в тому, що вона нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській.

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