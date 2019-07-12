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ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі за вбитого побратима

23.3т Читати матеріал російською

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 11 липня.

ЗСУ потужно відповіли окупантам, знищивши трьох і поранивши чотирьох бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Всього 11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Тарамчука – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем;

  • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

  • двічі на околиці Пісків – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • у районі населеного пункту Харчовик – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • тричі поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поряд із Гнутовим – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • на околиці Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 мм;

  • у районі населеного пункту Лебединське – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поряд із Березовим – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

  • поблизу Новолуганського – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм і автоматичного гранатомета;

  • тричі поряд із Зайцевим – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • у районі населеного пункту Світлодарськ – із міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем.

ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі за вбитого побратима

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня обстріляли село Чермалик (Донецька область) на Донбасі, в результаті один мирний житель отримав поранення, від яких помер.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Белый господин
Белый господин
Разводить стороны нужно. Иначе так и будут стрелять друг в друга.
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hunt andres
hunt andres
Обоз, вы понимаете смысл слова "побратим"? Откройте хотя бы викисловарь и убедитесь в том, что называемые вами этим словом каратели не имеют к нему никакого отношения.
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Скирда Женя
Скирда Женя
hunt andres, Обозреватель карателей -русскофашистских оккупантов побратимами НЕ называет!!! Побратимы это воины Украины защищающие свою землю от русской мрази!!!!
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
А один убитый террорист - это видимо мирная жительница, которая вчера погибла в Горловке после обстрела ВСУ?
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