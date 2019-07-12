ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі за вбитого побратима

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 11 липня.

ЗСУ потужно відповіли окупантам, знищивши трьох і поранивши чотирьох бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Всього 11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Тарамчука – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

двічі на околиці Пісків – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Харчовик – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

тричі поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поряд із Гнутовим – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

на околиці Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 мм;

у районі населеного пункту Лебединське – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поряд із Березовим – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

поблизу Новолуганського – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм і автоматичного гранатомета;

тричі поряд із Зайцевим – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Світлодарськ – із міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня обстріляли село Чермалик (Донецька область) на Донбасі, в результаті один мирний житель отримав поранення, від яких помер.

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