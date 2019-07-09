ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: в окупантів втрати

Двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 8 липня.
При цьому втрат серед українських вояків не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Всього 8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Водяного — з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі неподалік від Мар'їнки — із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
по околиці Красногорівки били з великокаліберного кулемета;
в районі населеного пункту Пищевик — із міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
поблизу Чермалика — зі станкового протитанкового гранатомета;
поруч із Богданівкою — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:
тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Південного — з міномета калібру 120 мм;
неподалік від Майорського — зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії видали безглуздий фейк про "звірства ЗСУ на Донбасі".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".