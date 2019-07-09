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ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: в окупантів втрати

9.6тЧитати матеріал російською

Двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 8 липня.

При цьому втрат серед українських вояків не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Всього 8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Водяного — з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі неподалік від Мар'їнки — із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • по околиці Красногорівки били з великокаліберного кулемета;

  • в районі населеного пункту Пищевик — із міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

  • поблизу Чермалика — зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поруч із Богданівкою — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

  • тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Південного — з міномета калібру 120 мм;

  • неподалік від Майорського — зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: в окупантів втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії видали безглуздий фейк про "звірства ЗСУ на Донбасі".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Maklaren Daniel
Maklaren Daniel
ЖДЁМ В ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЯХ ЧТО СОБИРАЮТ ГРОШИ НА ПАМПЕРСЫ ТЯЖЕЛОРАНЕНЫМ ДОБРОВОЛЬЦАМ ВСУ А В ЗАСТРЕШНИК НОВОСТЯХ ЧТО ОККУПАНТЫ ПОДЛО НАПАЛИ НА ВУС
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Вчера ЛДНР ад на Донбассе ВСУ устроила,сегодня ВСУ ЛДНР. Мяч у ЛДНР. Завтра мощная ответка должна прилетететь. Какие то качели устроили. Мировому обществу,уже все равно,что на Донбассе происходит. Утомили всех за 5,5 лет.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"потерь среди украинских воинов не зафиксировано"- вопрос только в том откуда везут одноногих "футболистов" ?
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