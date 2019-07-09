ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: в окупантів втрати

Двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 8 липня.

При цьому втрат серед українських вояків не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Всього 8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного — з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі неподалік від Мар'їнки — із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

по околиці Красногорівки били з великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Пищевик — із міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

поблизу Чермалика — зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч із Богданівкою — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

тричі поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Південного — з міномета калібру 120 мм;

неподалік від Майорського — зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії видали безглуздий фейк про "звірства ЗСУ на Донбасі".

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