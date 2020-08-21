У п'ятницю, 21 серпня, в селі Юр'ївка Донецької області українські військові виявили дві схованки з боєприпасами.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, вибухотехніки ідентифікували близько десяти вибухонебезпечних предметів, зокрема, протитанкові міни ТМ-62 і постріли до ручного протитанкового гранатомету.

Відзначається, що захисники України "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

При цьому обстрілів з боку російсько-окупаційних військ з початку поточної доби зафіксовано не було. Втрат і поранених серед ВСУ також немає.

ЗСУ виявили на Донбасі дві схованки з боєприпасами

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 20 серпня, українські військові на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в зоні ООС лунали неприцільно постріли.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!