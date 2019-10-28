ЗСУ вистояли! З'явилися хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не загинув і не був поранений під час бойових дій на Донбасі 27 жовтня.
Про це повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:
неподалік Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
у Лебединського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;
три рази у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
поблизу Майського – зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів.
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ветерани-добровольці, які мали легальне зброю, вивезли його в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.
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