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28 жовтня • оновлено в 07:44
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ЗСУ вистояли! З'явилися хороші новини з Донбасу

1.3т Читати матеріал російською

Жоден український воїн не загинув і не був поранений під час бойових дій на Донбасі 27 жовтня.

Про це повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

  • неподалік Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • у Лебединського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

ЗСУ вистояли! З'явилися хороші новини з Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів:

  • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;

  • три рази у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

  • поблизу Майського – зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів.

  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

З початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветерани-добровольці, які мали легальне зброю, вивезли його в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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