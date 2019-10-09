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9 жовтня • оновлено в 18:47
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/ Розслідування

ЗСУ вийдуть із Широкиного і Гранітного: стало відомо, які населені пункти будуть "сірою зоною"

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Населені пункти Донбасу, які перебувають під контролем Києва, під час розведення сил можуть увійти до "сірої зони".

Також у цю зону можуть потрапити міста й села, які зараз контролюють терористи. Про це повідомив заступник командувача штабу Операції об'єднаних сил Богдан Бондар у програмі "Ваша Свобода" на "Радіо Свобода".

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Відповідно до одного з варіантів, до "сірої зони" можуть увійти Широкине, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти, також у демілітаризованій зоні будуть Дослідне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, місцями Талаківка і Бердянське.

"Але ми повинні зауважити, що й противник буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, Сокільників – тих населених пунктів, які зараз поки не контролюються ЗСУ. І всі ці питання повинні будуть розглядатися, щонайменше, з трьох сторін й у "нормандському форматі", – заявив Бондар.

"Поки ми плануємо завершити три ділянки, а надалі перейти, можливо, до інших варіантів, якщо вони будуть запропоновані українською чи протилежною стороною. Поки обговорення щодо інших ділянок не проводилося", – додав він.

За словами Бондаря, у Золотому і Петрівському ЗСУ готові до розведення.

"Водночас противник постійно здійснює обстріли. Навіть учора (7 жовтня. – Ред.), коли в районі Золотого перебували наші посадові особи, було декілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення", – заявив Бондар.

Схема розведення військ

Схема розведення військ

Схема розведення військ

Схема розведення військ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Частично из Донецка (или другого города). Это КПП на территории Донецка будут? Это вменяемые люди предлагают? Там мегаполисы и граница одного города является границей другого. Сейчас разграничение проходит по границе городов, как эту линию разграничения сместить на территорию городов? Такой маразм могут предлагать жители сельской местности, где расстояние между сёлами десятки километров. Так они собственно и управляют Украиной, превратив ее в деиндустриальную банановую колонию МВФ.
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Северг Олег
Северг Олег
Проваливай с русской земли украинский оккупант !
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Ху@ло будет использовать в Украине абхазский и ю.осетинский сценарий из 90х годов,когда в результате бесконечного разведения войск 40% территории Грузии оказались оккупированы Мордором
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ttt ta
ttt ta
Krass Марк, во первых не 40, во вторых - у Саакашвили уточни когда и в результате чего.
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