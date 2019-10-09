ЗСУ вийдуть із Широкиного і Гранітного: стало відомо, які населені пункти будуть "сірою зоною"

Населені пункти Донбасу, які перебувають під контролем Києва, під час розведення сил можуть увійти до "сірої зони".

Також у цю зону можуть потрапити міста й села, які зараз контролюють терористи. Про це повідомив заступник командувача штабу Операції об'єднаних сил Богдан Бондар у програмі "Ваша Свобода" на "Радіо Свобода".

Відповідно до одного з варіантів, до "сірої зони" можуть увійти Широкине, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти, також у демілітаризованій зоні будуть Дослідне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, місцями Талаківка і Бердянське.

"Але ми повинні зауважити, що й противник буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, Сокільників – тих населених пунктів, які зараз поки не контролюються ЗСУ. І всі ці питання повинні будуть розглядатися, щонайменше, з трьох сторін й у "нормандському форматі", – заявив Бондар.

"Поки ми плануємо завершити три ділянки, а надалі перейти, можливо, до інших варіантів, якщо вони будуть запропоновані українською чи протилежною стороною. Поки обговорення щодо інших ділянок не проводилося", – додав він.

За словами Бондаря, у Золотому і Петрівському ЗСУ готові до розведення.

"Водночас противник постійно здійснює обстріли. Навіть учора (7 жовтня. – Ред.), коли в районі Золотого перебували наші посадові особи, було декілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення", – заявив Бондар.

Схема розведення військ

Схема розведення військ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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