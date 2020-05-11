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11 травня • оновлено в 09:07
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ЗСУ відповіли окупантам за підлу атаку на Донбасі: багато поранених

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За минулу добу, 10 травня, в зоні ООС на Донбасі під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, ще троє – бойові травми.

За даними української розвідки, наші військовослужбовці поранили п'ять російських окупантів, повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність", – відмічено в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Всього 10 травня російські війська 15 раз порушили режим припинення вогню. Противник застосовував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ОС біля Авдіївки та Старогнатівки.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник вів вогонь близько Новотошківського.

З початку поточної доби, 11 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі російські окупанти 17 раз порушили режим припинення вогню і отримали рішучу відповідь від ВСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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