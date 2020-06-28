ЗСУ відповіли найманцям Росії на обстріли на Донбасі: терористи зазнали втрат

В ООС розповіли про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі в неділю, 28 червня, озброєні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

За добу втрат серед українських захисників немає. Про це на сторінці в Facebook повідомила пресслужба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Миронівського, терористи застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82 мм міномети.

Поблизу Старогнатівки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупант використовував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"На дії противника, які несли загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

Пресслужба Операції Об'єднаних сил додала, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше в зоні проведення ООС загинув український військовий, ще троє отримали поранення.

Український сапер 27 червня отримав поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої в районі населеного пункту Мар'їнка.