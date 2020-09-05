ЗСУ відкрили стрілянину під адмінкордоном з Кримом біля військового об'єкта

У районі Арабатської стрілки чергова зміна одного з підрозділів ЗСУ застосувала зброю, попереджаючи протиправні дії окремої групи громадян України.

Інцидент стався на межі військового об'єкта в суботу, 05 вересня, близько 17:00, повідомило командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook.

"Після застосування зброї на попередження зазначені громадяни припинили вчинення протиправних дій щодо особового складу, який несе службу з оборони військового об'єкта. Постраждалих в результаті інциденту немає. На місці події працюють правоохоронні органи", – сказано в повідомленні.

Командування об'єднаних сил ЗСУ застерігло громадян від протиправних дій по відношенню до військових об'єктів і військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі угруповання військ в Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях.

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