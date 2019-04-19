ЗСУ відбилися! Терористи зазнали чергового фіаско на Донбасі

На Донбасі у четвер, 18 квітня, терористи 10 разів обстріляли позиції українських військових. Водночас противник двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння — міномети калібром 82 мм та озброєння танка.

У результаті боїв був поранений військовослужбовець Операції Об'єднаних сил. Троє окупантів знищили, ще п'ятеро отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

"Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", — йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі ТСН

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції українських підрозділів у районі населених пунктів Павлопіль, Водяне, Лебединське, Піски й Талаківка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі н. п. Світлодарськ і Кримське.

З початку цієї доби, 19 квітня, противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Павлопіля і Харчовика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Росія відмовилася від оголошення "пасхального перемир'я" з 19 квітня.

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