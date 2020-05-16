ЗСУ відбили підлу атаку окупантів на Донбасі: є поранені

За минулу добу, 15 травня, двоє українських військових отримали поранення під ворожими обстрілами на Донбасі.

За даними української розвідки ЗСУ ліквідували, щонайменше, одного російського окупанта, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Всього російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю: міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ОС біля Широкиного, Старогнатовки, Водяного, Мар'їнки, Кам'янки та Славного.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднаних сил припинили ворожу активність", – зазначено у повідомленні.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування РФ двічі вели вогонь поблизу Оріхового.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не виявляли. Втрат серед ЗСУ немає.

Протягом 15.05 втрати орків склали 1 особу, "300" зі складу 11 омсп 1 АК.

Крім того, за уточненими даними за 14.05 втрати додатково склали 1 особу, "200" зі складу 4 омсбр 2 АК.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 16, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся