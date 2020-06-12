Головна Новини
12 червня • оновлено в 19:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ЗСУ відбили атаку російських окупантів по Авдіївці та Луганському

1.9т
Читати матеріал російською

Станом на 18:00 з початку доби, 12 червня, російські окупаційні війська чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.

Ворог застосовував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, йдеться у зведенні ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог вів вогонь по українських військових поблизу Верхньоторецького та Авдіївки.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТГ "Північ", російські найманці обстріляли позиції ЗСУ близько Луганського.

"Завдяки рішучості й точності військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. З початку сьогоднішньої доби втрат у рядах ОС немає", – йдеться у повідомленні.

У зведенні зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

ЗСУ відбили атаку російських окупантів по Авдіївці та Луганському

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня російські окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті двоє захисників України отримали поранення, а один – бойове травмування.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги