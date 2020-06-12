ЗСУ відбили атаку російських окупантів по Авдіївці та Луганському

Станом на 18:00 з початку доби, 12 червня, російські окупаційні війська чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.

Ворог застосовував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, йдеться у зведенні ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог вів вогонь по українських військових поблизу Верхньоторецького та Авдіївки.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТГ "Північ", російські найманці обстріляли позиції ЗСУ близько Луганського.

"Завдяки рішучості й точності військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. З початку сьогоднішньої доби втрат у рядах ОС немає", – йдеться у повідомленні.

У зведенні зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня російські окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті двоє захисників України отримали поранення, а один – бойове травмування.

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