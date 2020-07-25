ЗСУ відбили атаку "Л/ДНР" на Донбасі, є поранений – штаб ООС

Протягом 24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби, українські воїни поранили одного загарбника.

Поблизу Старогнатівки терористи тричі застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Окупанти обстріляли і позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Росії 2 рази порушили режим припинення вогню.

Зокрема, противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів також немає.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня ЗСУ утримали оборону на Донбасі та поранили двох террористів.