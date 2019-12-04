ЗСУ вгамували "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 3 грудня. Інтенсивність обстрілів з боку окупантів залишилася низькою.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з СПГ і великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото військовослужбовця ЗСУ, який отримав важкі поранення в зоні бойових дій на Донбасі – як чергове підтвердження звірств російських військових.

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