ЗСУ вгамували "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 3 грудня. Інтенсивність обстрілів з боку окупантів залишилася низькою.
Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:
поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з СПГ і великокаліберних кулеметів.
Вчора, 3 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото військовослужбовця ЗСУ, який отримав важкі поранення в зоні бойових дій на Донбасі – як чергове підтвердження звірств російських військових.
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