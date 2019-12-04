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4 грудня • оновлено в 10:09
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ЗСУ вгамували "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

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Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 3 грудня. Інтенсивність обстрілів з боку окупантів залишилася низькою.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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В "ДНР" появились новые проблемы, но на людей "забили"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

  • біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

ЗСУ вгамували "Л/ДНР": в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

  • поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Луганського – з СПГ і великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото військовослужбовця ЗСУ, який отримав важкі поранення в зоні бойових дій на Донбасі – як чергове підтвердження звірств російських військових.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Может троллями стоит что то написать про долг Украине,. Вот они предлагают обнулить притензии,а что Расеи обнулять,это ведь она должна Украине.то есть она обнуляет ноль,а Украина три лярда. Туппыые,как сказал бы Задорнов.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Zhukov Vanya, навозник, вшиванка тебя еще больше оглупляет.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Ну тупые!!!!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не зря пишут ,что отупели кастрюляголовые обезьяны, да и статьи сами за себя говорят,
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