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ЗСУ вдарили у відповідь вогнем по "Л/ДНР": окупанти пішли з пораненими

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У четвер, 28 березня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Водночас вони чотири рази застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" були здійснені чотири обстріли. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь тричі, повідомляє прес-центр ООС.

Били терористи із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

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ЗСУ вдарили у відповідь вогнем по "Л/ДНР": окупанти пішли з пораненими

"Факти"

Втрат серед українських захисників немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 28 березня у відповідь вогнем трьох окупантів поранило.

ЗСУ вдарили у відповідь вогнем по "Л/ДНР": окупанти пішли з пораненими

З початку цієї доби обстріли позицій наших військ не зафіксовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українські військові увійшли і закріпилися в межах окупованої терористами Горлівки Донецької області.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Новиков Николай
Новиков Николай
Ага, укры уже Горловку "захватывали", херои... Пиздуны.
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Д Алексей
Д Алексей
Все правильно,вато окупантов мочить !!!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В четверг, 28 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сколько раз вам, пропагандонам, повторять, что российские "оккупационные" войска в Крыму, ждут ваших могучих военов, никак не дождутся, 5 лет уже
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