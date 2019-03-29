ЗСУ вдарили у відповідь вогнем по "Л/ДНР": окупанти пішли з пораненими

У четвер, 28 березня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Водночас вони чотири рази застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" були здійснені чотири обстріли. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь тричі, повідомляє прес-центр ООС.

Били терористи із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

"Факти"

Втрат серед українських захисників немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 28 березня у відповідь вогнем трьох окупантів поранило.

З початку цієї доби обстріли позицій наших військ не зафіксовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українські військові увійшли і закріпилися в межах окупованої терористами Горлівки Донецької області.

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