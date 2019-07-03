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"ЗСУ вбивають людей на Донбасі": прессекретаря Зеленського допитали в ГПУ

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Прессекретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель допитали в Генеральній прокуратурі через її заяву про те, що ЗСУ нібито обстрілюють мирних жителів на Донбасі, однак давати показання вона відмовилася.

Про це повідомляє theБабель із посиланням на ГПУ. Відзначається, що слідчу дію провели 1 липня.

"Під час допиту Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не торкалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави", – відзначили в прокуратурі.

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Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Оскільки Мендель відмовилася відповідати на допиті, ГПУ направила в Офіс президента запит, в якому просить уточнити, висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, і звідки у неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів на сході України".

"ЗСУ вбивають людей на Донбасі": прессекретаря Зеленського допитали в ГПУ

theБабель

"ЗСУ вбивають людей на Донбасі": прессекретаря Зеленського допитали в ГПУ

theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна
Теги
ГПУЗСУДонбас
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