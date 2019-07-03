"ЗСУ вбивають людей на Донбасі": прессекретаря Зеленського допитали в ГПУ

Прессекретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель допитали в Генеральній прокуратурі через її заяву про те, що ЗСУ нібито обстрілюють мирних жителів на Донбасі, однак давати показання вона відмовилася.

Про це повідомляє theБабель із посиланням на ГПУ. Відзначається, що слідчу дію провели 1 липня.

"Під час допиту Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не торкалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави", – відзначили в прокуратурі.

Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Оскільки Мендель відмовилася відповідати на допиті, ГПУ направила в Офіс президента запит, в якому просить уточнити, висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, і звідки у неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів на сході України".

theБабель

theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

Пізніше боєць ЗСУ повідомив, що заяву Мендель фактично тиражує міфи російської пропаганди.

При цьому заява прессекретаря Зеленського Донбасом викликала суспільний резонанс.

Мендель викликали на допит у Генеральну прокуратуру. Відзначається, що прессекретаря Зеленського вже раніше допитували, проте вона відмовилася підписувати протокол слідчої дії.

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