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ЗСУ успішно випробували новітнє озброєння України: відеофакт

3.4тЧитати матеріал російською

На Харківщині на одному з полігонів відбулися успішні випробування першого серійного зразка станції радіоелектронної боротьби Р-330КВ1М.

Про це повідомляє "Укроборонпром". Станцію виготовили на ДП "ЦКБ" Протон ". Відзначається, що серійна машина підтвердила всі задані параметри. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, автоматизована станція радіоперешкод короткохвильового радіозв'язку здатна дезорганізувати радіозв'язок противника на відстані в кілька десятків кілометрів, а також блокує роботу всіх сучасних короткохвильових радіостанцій, у тому числі і тих, що створені спеціально для роботи в умовах активних радіоперешкод.

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Р-330КВ1М

Р-330КВ1М

Скріншот з відео

При цьому виробники акцентують увагу на тому, що ця станція є частиною комплексу Р-330УМ "Мандат", до складу якого також входять станції радіоперешкод ультракороткохвильової радіозв'язку, радіорозвідки і управління. Г-330КВ1М може працювати і окремо.

Проектування і виготовлення першого зразка станції відбулося дуже швидко, і пояснення цьому – тісна співпраця фахівців "ЦКБ "Протон" із фахівцями військ радіоелектронної боротьби ЗСУ, пояснили в" Укроборонпромі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня поточного року в Одеській області успішно пройшли масштабні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р".

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Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниУкроборонпром
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Mega Death
Mega Death
Клоуны))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Калибру как то это всё будет пох*р,когда прилетит
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Насколько мелко....Животные вы бы хоть один новый самолёт купили б...Ну стыдно ведь...Не армия а позорище
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