ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених

Російсько-окупаційні війська на Донбасі у вівторок, 12 травня, вдарили по ЗСУ із забороненого озброєння, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

Водночас у відповідь наші військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Як уточнив у Twitter блогер, офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, протягом минулої доби окупанти втратили п’ятьох осіб: 2 – 3 ОМСБр 1 АК, 2 – 7 ОМСБр 2 АК, 1 – 4 ОМСБр 2 АК.

Війна на Донбасі

Зазначається, що минулої доби збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв:

біля Павлополя та двічі поблизу Старогнатівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в околицях Опитного – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противних обстрілював ЗСУ:

двічі поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі поруч із Луганським – з 82-мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 12 травня mediarnbo.org

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – наші воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", – інформують у штабі ООС.

Зазначається, що від початку 13 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Гнутового російсько-окупаційні війська вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У результаті був поранений українських захисник.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗСУ 11 травня дали гідну відсіч збройним формуванням Росії, які шість разів обстріляли їхні позиції на Донбасі, знищивши одного російського окупанта та ще двох поранивши.