ЗСУ "розгромили" війська Росії на Донбасі, багато жертв

Збройні формування Російської Федерації за середу, 26 лютого, зазнали серйозних втрат.
Були знищені п'ятеро бойовиків організацій "Л/ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі в Telegram.
"Втрати російсько-окупаційних військ 26.02.2020 безповоротні (200) – 5, санітарні (300) – 1", – повідомив військовий.
Російські війська отримали по зубах на Донбасі
УНІАН
При цьому стало відомо, що в той же день один український воїн був поранений, один отримав бойове ураження в результаті зіткнень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
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