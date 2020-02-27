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27 лютого • оновлено в 09:35
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/ Розслідування

ЗСУ "розгромили" війська Росії на Донбасі, багато жертв

11.9т
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Збройні формування Російської Федерації за середу, 26 лютого, зазнали серйозних втрат.

Були знищені п'ятеро бойовиків організацій "Л/ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі в Telegram.

"Втрати російсько-окупаційних військ 26.02.2020 безповоротні (200) – 5, санітарні (300) – 1", – повідомив військовий.

Російські війська отримали по зубах на Донбасі

Російські війська отримали по зубах на Донбасі

УНІАН

При цьому стало відомо, що в той же день один український воїн був поранений, один отримав бойове ураження в результаті зіткнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
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Junio Van
Junio Van
чего-то маловато, а что не дивизию бурятов..? )
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5
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Golan Sim
Golan Sim
Наша "свиноарыець" штырлиць курнув с утра спайсов, огласил медиапространство новыми откровениями. ))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, коза выблеяла дежурную промокашку рефлексы работают
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
как дити,"Штирлиц",Мюллер"....тьфуу
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