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/Розслідування

ЗСУ розгромили терористів на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

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На Донбасі 22 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 22 травня двох окупантів знищили, ще одного — поранили. Також ворог втратив одну бойову машину піхоти і один військовий вантажний автомобіль.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Корреспондент

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:

  • поблизу населеного пункту Золоте-4 — із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • у районі населеного пункту Новоолександрівка — із мінометів калібру 82 мм;

  • біля міста Попасна — із гранатометів різних систем.

ЗСУ розгромили терористів на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вранці 22 травня 8 військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

  • Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

  • У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

  • Як з'ясувалося, українські бійці, що потрапили в полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сколько жопоголовых Войнов света вчера в плен слалось?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сдалось.
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Белый господин
Белый господин
Удивительно, люди в форме, но "не выполняли боевых задач". А что они вообще там делали?
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Белый господин, За российскими паспортами поехали.
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