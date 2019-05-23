ЗСУ розгромили терористів на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

На Донбасі 22 травня озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них двічі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 22 травня двох окупантів знищили, ще одного — поранили. Також ворог втратив одну бойову машину піхоти і один військовий вантажний автомобіль.

ЗСУ на Донбасі Корреспондент

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:

поблизу населеного пункту Золоте-4 — із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Новоолександрівка — із мінометів калібру 82 мм;

біля міста Попасна — із гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 22 травня 8 військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, що потрапили в полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram