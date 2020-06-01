ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі: у терористів великі втрати

За минулу добу, 31 травня, українські військові в зоні ООС на Донбасі знищили одного та поранили двох окупантів. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці та вживали необхідних заходів з придушення вогневих засобів противника", – відмічено в повідомленні.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював наші позиції поблизу Новотроїцького та Водяного.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" ворог вів вогонь підступах до Оріхового.

З початку поточної доби, 1 червня, російські окупанти вели вогонь поблизу Гнутового. Втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року на Донбасі загинули шість захисників України.

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