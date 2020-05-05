Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

30.5т
Читати матеріал російською

За минулу добу, 4 травня, один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі. Всього терористи 12 разів накрили вогнем позиції ЗСУ.

За даними української розвідки, був ліквідований один російський окупант і щонайменше двох поранено. Також вдалося знищити військову вантажівку противника, інформує пресцентр штабу ООС.

Уточнені дані про втрати окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter і офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. "Протягом 04.05 втрати "орків" склали 3 особи: "200" – 1 (100 омсбр 1 АК); "300" – 2 (4 омсбр 2 АК ). ОВТ: 1 одиниця АТ "Камаз" (4 омсбр 2 АК)", – зазначив він.

Противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму "тиші", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Красногорівки, Новотроїцького, Авдіївки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" російські найманці накрили вогнем українські позиції біля Оріхового та Кримського.

З початку поточної доби, 5 травня, ворог обстріляв позиції ОС неподалік від Невельського. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, а троє – бойові травми.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
209
17
Смішно
35
Цікаво
161
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
майдановские орки продолжают направлять против республиканцев Донбасса всю свою военную мощь с одной единственной и простой целью – ПУСТЬ ГИБНЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ. Таков трагический парадокс нынешней украинской политической реальности.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
хiлай вiктор
хiлай вiктор
Как обычно брехня, от начала и до конца.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги