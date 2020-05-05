ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

За минулу добу, 4 травня, один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі. Всього терористи 12 разів накрили вогнем позиції ЗСУ.

За даними української розвідки, був ліквідований один російський окупант і щонайменше двох поранено. Також вдалося знищити військову вантажівку противника, інформує пресцентр штабу ООС.

Уточнені дані про втрати окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter і офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. "Протягом 04.05 втрати "орків" склали 3 особи: "200" – 1 (100 омсбр 1 АК); "300" – 2 (4 омсбр 2 АК ). ОВТ: 1 одиниця АТ "Камаз" (4 омсбр 2 АК)", – зазначив він.

Противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму "тиші", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Красногорівки, Новотроїцького, Авдіївки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" російські найманці накрили вогнем українські позиції біля Оріхового та Кримського.

З початку поточної доби, 5 травня, ворог обстріляв позиції ОС неподалік від Невельського. Втрат серед ЗСУ немає.

Протягом 04.05 втрати орків склали 3 особи:

"200" - 1 (100 омсбр 1 АК );

"300" - 2 (4 омсбр 2 АК ).

ОВТ: 1 од АТ "Камаз" (4 омсбр 2 АК )#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, а троє – бойові травми.

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