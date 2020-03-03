ЗСУ розбили війська Росії на Донбасі: у "Л/ДНР" серйозні втрати

Російські окупаційні війська за останні два дні втратили чотирьох бойовиків. Також двоє терористів були поранені.
Крім того, військовими ЗСУ було знищено дві одиниці ворожої бойової техніки. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
Також у понеділок внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці отримали поранення, троє – бойове ураження.
Всього за добу 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поруч із населеними пунктами Мар'їнка та Опитне – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм і з міномета калібру 120 мм;
в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч із Новомихайлівкою – з міномета калібру 120 мм (шість мін), а також з великокаліберних кулеметів;
поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів наших позицій, а саме:
двічі поблизу Оріхового – з 120-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета;
двічі в районі Новотошківського – з міномета калібру 120 мм;
двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномета калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито шибки, уламками яких була поранена місцева мешканка", – додали в ОС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти поблизу села Нижньотепле керованою протитанковою ракетою знищили українську вантажівку КрАЗ із бійцями ЗСУ.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".