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9 вересня • оновлено в 11:00
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/ Розслідування

ЗСУ ракетою розгромили позицію "Л/ДНР": момент потрапив на відео

8.3т Читати матеріал російською

Українські воїни знищили бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Кадри в своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На відео показаний результат роботи оператора.

Новини
Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої

"Оператор українського ПТРК на Світлодарській дузі знищує ворожий бліндаж", – розповів Цаплієнко.

Світлодарська дуга

Світлодарська дуга

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ещё пара кучек свино-собачьего дерьма вознеслись в свой РАЙок )))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Злопыхатель Вежливый, Тепил,там пленных рагулей держали.
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филипп филипыч
филипп филипыч
оператор птрк не знает о минском соглашении?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву! смерть росиии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб ruslan, БоНбы тоже с камушками будут убогий? Ты гороху епани шлемку.старт будет легше,уепище рагульское.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Кожедуб ruslan, бомбит твой пукан дБ Бл))
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