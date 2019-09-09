ЗСУ ракетою розгромили позицію "Л/ДНР": момент потрапив на відео

Українські воїни знищили бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.
Кадри в своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. На відео показаний результат роботи оператора.
"Оператор українського ПТРК на Світлодарській дузі знищує ворожий бліндаж", – розповів Цаплієнко.
Світлодарська дуга
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів.
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