"Накриє вогненний дощ": ЗСУ пообіцяли змішати ворога із землею. Видовищні фото

Резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України провели тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили пресслужби Міністерства оборони та 93-ї ОМБр "Холодний Яр", показавши фото зі зборів військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги.

У Міноборони зазначили, що воїни в складі механізованого підрозділу відпрацювали наступальні дії.

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

"На бойових машинах піхоти вони атакували позиції умовного противника, спішилися, під прикриттям вогню знарядь БМП-2 просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах, після чого відбили контратаку ворога", – йдеться в тексті.

Повідомляється, що більшість учасників навчань брали участь у бойових діях у складі 93-ї бригади в 2014-2018 роках.

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

У 93-й ОМБр зі свого боку зазначили, що військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Завданням екіпажів "Градів" була підготовка наступу піхоти. Тобто перед вступом піхотинців у бій російських окупантів накриває вогненний дощ 122-міліметрових ракет, а потім холодноярці на своїх БМП-2 змішають ворога із землею. Взагалі БМка – це не тільки дієво, але й красиво", – написала пресслужба.

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Навчання ЗСУ mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

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