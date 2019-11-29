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30 листопада • оновлено в 10:52
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"Накриє вогненний дощ": ЗСУ пообіцяли змішати ворога із землею. Видовищні фото

28.3т
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Резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України провели тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили пресслужби Міністерства оборони та 93-ї ОМБр "Холодний Яр", показавши фото зі зборів військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги.

У Міноборони зазначили, що воїни в складі механізованого підрозділу відпрацювали наступальні дії.

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Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

"На бойових машинах піхоти вони атакували позиції умовного противника, спішилися, під прикриттям вогню знарядь БМП-2 просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах, після чого відбили контратаку ворога", – йдеться в тексті.

Повідомляється, що більшість учасників навчань брали участь у бойових діях у складі 93-ї бригади в 2014-2018 роках.

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

У 93-й ОМБр зі свого боку зазначили, що військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Завданням екіпажів "Градів" була підготовка наступу піхоти. Тобто перед вступом піхотинців у бій російських окупантів накриває вогненний дощ 122-міліметрових ракет, а потім холодноярці на своїх БМП-2 змішають ворога із землею. Взагалі БМка – це не тільки дієво, але й красиво", – написала пресслужба.

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

facebook.com/93OMBr

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Навчання ЗСУ

Навчання ЗСУ

mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України фотографии зброя
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Дудко Олег
Дудко Олег
А головне, шо бы российские аккупанты не ответили из современных систем вооружения, Солнцепёк, например. А нас то за шо?
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1
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"Обрушится огненный дождь" - лучше попугайте "золотым дождем"
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3
1
Коскин Александр
Коскин Александр
Они шо там курят??Конопли?
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5
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