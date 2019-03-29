ЗСУ прицільним ударом знищили лігво терористів. Відео

Збройні сили України прицільним ударом знищили два бліндажі терористів на Донбасі.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Військовий наголосив, що бійці Операції Об'єднаних сил завдали удару у відповідь на провокаційні обстріли противника. В результаті чого були знищені два бліндажі і пошкоджена одна одиниця техніки ворога.

"Плюшки ватрушкам завжди їх заспокоюють і нагадують про те, що ОСи на своїй землі, а окупантам місце тільки у 200-й бригаді або запоребриком. Військові гарно та натхненно роблять свою справу, незважаючи ні на які зовнішні фактори. Одне завдання — це перемога і збереження життя наших воїнів", — зазначив український військовий.

Штефан додав, що точні дані про втрати противника поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗСУ точним прицільним ударом знищили бліндаж терористів на Донбасі.

Офіцер ЗСУ показав розгром позиції терористів на Донбасі.

Також український офіцер показав мертвого російського найманця.

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