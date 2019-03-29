|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

ЗСУ прицільним ударом знищили лігво терористів. Відео

1.6тЧитати матеріал російською

Збройні сили України прицільним ударом знищили два бліндажі терористів на Донбасі.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Військовий наголосив, що бійці Операції Об'єднаних сил завдали удару у відповідь на провокаційні обстріли противника. В результаті чого були знищені два бліндажі і пошкоджена одна одиниця техніки ворога.

Новини
ЗСУ вдарили у відповідь вогнем по "Л/ДНР": окупанти пішли з пораненими

"Плюшки ватрушкам завжди їх заспокоюють і нагадують про те, що ОСи на своїй землі, а окупантам місце тільки у 200-й бригаді або запоребриком. Військові гарно та натхненно роблять свою справу, незважаючи ні на які зовнішні фактори. Одне завдання — це перемога і збереження життя наших воїнів", — зазначив український військовий.

Штефан додав, що точні дані про втрати противника поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Щевьев Андрей
Щевьев Андрей
территория где проживают русы, славяне с 9 века, сегодня их называют оккупантами украины, террористами, сепаратистами была обстреляна героями всу прицельным огнем. Вот так звучит эта новость, для каждого на юго-востоке. Кто террористы? Вы останетесь живы если примите новую веру, героя бандеру и шухевича, откажетесь от своего языка, культуры, истории, тогда вы останетесь живы, если нет зачищать будем принудительно, пощады не ждите. Кто террористы, кто угрожает и заставляет выполнять поставленные условия. Кто террористы??
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
У бандер глюки каждый день)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Что там можно понять?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки